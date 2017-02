Verbeamtete Lehrer sind unkündbar, wenn sie den Status "auf Lebenszeit" haben. Sie können nur entlassen werden, wenn sie zu einer Haftstrafe von mehr als zwölf Monaten verurteilt wurden oder sich eines schweren Dienstvergehens schuldig gemacht haben.



Verbeamtete Lehrer haben mehr Geld im Portemonnaie als angestellte Lehrer. Das gilt auch, wenn sich die Bezahlung der tarifgebundenen Lehrer an der Beamtenbesoldung orientiert. Denn verbeamtete Lehrer zahlen keine Sozialversicherungsbeiträge und haben damit mehr Netto übrig.



Verbeamtete Lehrer sind in der Regel privat krankenversichert. Sie haben aber Anspruch auf Beihilfe. Deshalb kostet sie die private Krankenversicherung nicht mehr als die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse.



Ein direkter Vergleich der Beamtenpension mit der gesetzlichen Altersrente ist wegen der unterschiedlichen Systeme schwierig. Beamte haben aber im Ruhestand einige Vorteile. Ein Beamter erhält einen bestimmten Prozentsatz seiner letzten meist höheren Bezüge als Ruhegehalt. Zudem haben Beamte Anspruch auf eine Mindestpension. Bei Angestellten ist die Rente von der Beitragshöhe und der Beitragszeit abhängig.

Für verbeamtete Lehrer gilt eine Gehorsamspflicht, sie sind an die Weisungen ihrer Vorgesetzten gebunden.



Für Beamte gilt ein Streikverbot. Sie dürfen deshalb nicht für ihre Rechte zu Arbeitskampfmaßnahmen greifen.



Verbeamtete Lehrer dürfen sich während des Dienstes - also im Unterricht und in der Schule – nicht politisch betätigen oder äußern.



Verbeamtete Lehrer dürfen mit ihrem Verhalten in der Öffentlichkeit das Ansehen des Staats nicht schädigen.

Durch den Beamtenstatus sind Lehrer der Verfassung, den Gesetzen und den Bildungsplänen verpflichtet. Lehrer dürfen ihre Arbeit deshalb nicht für parteipolitische oder andere Zwecke missbrauchen.



Der Beamtenstatus sichert Lehrern ihre pädagogische Freiheit und Neutralität. Gleichzeitig garantiert er den Schulen Kontinuität und Stabilität, da Beamte nicht streiken dürfen.



Bei einem Lehrerstreik wird die Tarifauseinandersetzung zwischen Pädagogen und Land zudem auf dem Rücken Dritter, nämlich der Schüler und Eltern ausgetragen. Den dadurch verursachten Unterrichtsausfall und damit schulischen Rückstand der Kinder können dann nur besserverdienende Eltern durch die Bezahlung von Nachhilfestunden ausgleichen.

Verbeamtete Lehrer sind unkündbar. Auch wenn sie ihre Arbeit schlecht machen, sich nicht fortbilden oder den Unterricht nicht ordentlich vorbereiten, hat der Arbeitgeber kaum Möglichkeiten, sich von ihnen trennen.



Der Beamtenstatus mit seinen Sicherheiten bremst die Motivation für engagierte Arbeit.

Die Frage, ob verbeamtete Lehrer teurer sind als angestellte Lehrer, wird unterschiedlich beantwortet.



Orientiert sich die Bezahlung der tarifgebundenen Lehrer an die der verbeamteten wie etwa in Berlin, sind die verbeamteten Lehrer günstiger, da das Land bestimmte Abgaben nicht zahlen muss, etwa den Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung.



Allerdings müssen die Länder für die Alterspensionen ihrer Beamten vorsorgen und Rückstellungen bilden.