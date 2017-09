Demoaufrufe nicht erlaubt Gemischte Reaktionen auf Bürgermeister-Urteil

Amtsträger wie Oberbürgermeister sind als erstes Mal zu einer politischen Neutralität in der Amtsführung verpflichtet, was nicht heißt, dass sie keine eigene Meinung haben dürfen.

Nagel sagte, sie hoffe, "dass das Urteil nicht dazu führt, dass Stadtoberhäupter sich jetzt zurückhalten und keine Position mehr beziehen, wenn es rassistische Aufmärsche und ähnliche Aktionen von Demokratiefeinden in ihren Städten gibt". Wahrscheinlich müssten Oberbürgermeister in nächster Zeit genauer hingucken, in welcher Form sie dazu aufriefen.

Nächsten Donnerstag beispielsweise will Legida in Leipzig wieder auf die Straße gehen. In der Vergangenheit hatte Oberbürgermeister Jung zu Protesten aufgerufen – ebenso wie zum Beispiel Jenas Stadtchef Schröter. Allerdings machten die beiden das nicht wie ihr Amtskollege in Düsseldorf auf der städtischen Internetseite. Jung und Schröter waren kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar.