Rechtsextremes Internetportal Mutmaßliche Altermedia-Betreiber vor Gericht

Hauptinhalt

In Stuttgart beginnt am Donnerstag der Prozess gegen die mutmaßlichen Betreiber der rechtsextremen Webseite Altermedia. Den zwei Männern und drei Frauen wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Außerdem wird ihnen Volksverhetzung zur Last gelegt. Folgt das Gericht der Anklage, drohen mehrjährige Haftstrafen.