Opel-Übernahmepläne Trifft es den Blitz?

Der mögliche Verkauf von Opel an den französischen Konzern PSA sorgt beim Autobauer für Unruhe. Übernimmt der Mutterkonzern von Peugeot und Citroen drohen der Marke mit dem Blitz erneut Standortschließungen und Jobverluste.

Ruf nach Beschäftigungsgarantien

Wirtschaftsministerin Zypries kritisiert die Informationspolitik der beiden Unternehmen. Bildrechte: dpa Die Bundesregierung und die Standort-Länder Thüringen, Hessen und Rheinland-Pfalz zeigen sich von den am Dienstag bekannt gewordenen Verkaufsplänen durch den bisherigen Opel-Mutterkonzern General Motors (GM) überrascht. Sie fordern eine Beschäftigungsgarantie für die über 18.000 deutschen Mitarbeiter.



Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) kritisiert die Informationspolitik beider Unternehmen: "Ich finde es nicht akzeptabel, dass eine solche Entscheidung an die Öffentlichkeit gelangt, ohne dass vorher mit Betriebsrat, IG-Metall oder der Landesregierung darüber gesprochen worden ist." GM trage die Verantwortung für die Beschäftigten.



Der amerikanische Konzern hat erklärt, es gebe Gespräche über "einen möglichen Kauf von Opel Vauxhall durch PSA". Es gebe aber "keine Sicherheit, dass ein Abkommen erzielt wird". Nach Bekanntwerden der Überlegungen hat der GM-Kurs an der Wall Street um 3,6 Prozent zugelegt, die Aktie von PSA ist in Paris um 4,6 Prozent gestiegen.

Bei solch positiven Zahlen stellt sich die Frage, wer ist der Verlierer? Sollte die Übernahme zustande kommen, befürchten Branchenkenner, dass es Opel ist. Denn das deutsche Unternehmen stellt Autos in ähnlichem Format und für eine ähnliche Zielgruppe auf demselben Markt wie Peugeot her - in Europa.

Tausende Jobs stehen auf dem Spiel

Somit ist recht offenkundig, dass es um Synergien geht. Anders ausgedrückt: Es könnten Jobs wegfallen. Dem Opel-Konzern drohen also abermals Streichungen. Laut dem Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer stehen Tausende Jobs auf dem Spiel. Vor allem am Stammsitz in Rüsselsheim könnten zentrale Einheiten wie Einkauf, Vertrieb oder Marketing verkleinert oder ganz abgebaut werden, so der Direktor des CAR-Instituts der Universität Duisburg.

Dementsprechend besorgt ist der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) um die Perspektive für die Opel-Mitarbeiter. "Unsere Agenda ist klar: Wir möchten ein starkes Opel-Werk, wir möchten die Arbeitsplätze erhalten", sagte er.

Zudem würde voraussichtlich die Produktion der Opel-Autos in den ebenfalls nicht ausgelasteten PSA-Autobau eingegliedert. Das lasse sich aus der bisherigen Mehrmarken-Strategie der PSA mit Peugeot, Citroen und die Premiummarke DS ablesen, erklärt Dudenhöffer.

Es gibt keine Markenwerke, sondern nur Konzernwerke, in denen alle Markenprodukte gefertigt werden. Ferdinand Dudenhöffer Direktor CAR-Institut der Universität Duisburg

Die vorhandenen Kapazitäten seien eher zu groß, sagt Dudenhöffer. So dass die Lage für die Opel-Werke in Eisenach und Kaiserslautern über Nacht schlechter geworden sei. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte ihrerseits "Beschäftigungssicherheit für die Mitarbeiter und Sicherheit für den Produktionsstandort Kaiserslautern".

Etwas anders reagierte die Landesregierung in Thüringen. "Wenn sich der französische Konzern PSA tatsächlich für Opel interessiere, dann sei das ein Beleg für Stabilität und Stärke des Standorts Eisenach", sagte der Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). "Das Ganze ist überraschend, aber für Bewertungen - insbesondere für negative Bewertungen - ist es zu früh."

14 Milliarden Euro Verlust

Für GM ist Opel seit Langem einen Verlustgeschäft. Seit dem Jahr 2000 hat GM mit Opel und Vauxhall ein Minus von rund 14 Milliarden Euro angehäuft. Allein im vergangenen Jahr belief sich der Verlust auf knapp 240 Millionen Euro. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann machte dafür den geplanten Brexit und den Fall des britischen Pfundes verantwortlich.

Dennoch kam am Dienstag für viele die Nachricht von den Verkaufsplänen überraschend. Auch die Gewerkschaften hatten keine Kenntnis von den Plänen. Die IG Metall hat erklärt, wenn es Gespräche von GM mit PSA gebe, "wäre das eine beispiellose Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte". Allerdings kündigte die IG Metall an, einen möglichen Verkauf "aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit PSA vorbehaltslos" zu prüfen.

Wohl auch angesichts der sich überschlagenden Ereignisse ist der PSA-Chef Carlos Tavares bereit, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Gewerkschaften zu treffen. Das bestätigte ein PSA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Paris. Es gehe dem PSA-Chef um eine Öffnung und ein Bündnis.