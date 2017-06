Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will den Betrieb von mehreren Anlagen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein einschränken und mehr als die Hälfte der Jobs streichen .

Das bringt auch die Grünen auf die Barrikaden. Denn in der Zukunft brauchen wir Pumpspeicherwerke wieder dringender, sagt der Energiepolitiker Oliver Krischer. Von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries erwartet er, "dass sie dafür sorgt, dass es hier nicht zu Stilllegungen kommt". Mit der Energiewende kämen auch Probleme wie schwankender Stromverbrauch. Wenn man nun Reserven stillegt, bestünde die Gefahr, dass am Ende zu wenig Strom da ist, fürchtet Oliver Krischer.



Auch Energiewende-Experte Thorsten Lenk glaubt, dass Pumpspeicher in einigen Jahren wieder wichtiger werden könnten.