Ein Jahr wie eine Achterbahn. Selten waren wir Deutschen zufriedener mit unserer eigenen Situation. Das sagen uns auch die seriösen Umfragen. Aber zugleich waren wir Deutschen selten ängstlicher, was die Welt um uns herum angeht. Und das 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa. Dieser Widerspruch hat uns alle durch das Jahr 2016 begleitet.

Erfolge und verstörende Entwicklungen

Auf der einen Seite eine wirtschaftliche gute Lage, wenig Arbeitslose, viele Chancen, viele Erfolge, ob in Sport, oder Wissenschaft, weltweites Ansehen. Auf der anderen Seite ringsherum verstörende Entwicklungen: Ein autoritäres und aggressives Russland, ein in Selbstzweifeln zerfallendes Europa, ein künftiger US-Präsident, der Politik als Deal, als banales Geschäft sieht, zahlreiche Bürgerkriege, nur wenige Flugstunden von uns entfernt, Millionen Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit und einem menschenwürdigen Leben.

Insel der Glückseligen

Und bei uns, so mittendrin auf unserer Insel der Glückseligen, nimmt man die Welt um uns herum als Maßstab. Hier spüren wir Zorn, Hass und Zerstörungswut. Junge entwurzelte Migranten verachten die Werte ihres Gastlandes bis hin zum fürchterlichen Attentat in Berlin. Marodierende Rechtsextremisten lassen ihrer Gewalttätigkeit freien Lauf, gegen Flüchtlinge, gegen Politiker, gegen alle, die sich ihrem rassistischen Wahn nicht unterwerfen.



Doch mit ein wenig Abstand sieht man schnell, dass uns vieles von dem schon seit einigen Jahren beschäftigt. Ein Europa in der Krise, die rechte Gewalt, die zynische Machtpolitik Putins, der islamistische Terror, die Ratlosigkeit im Angesicht der Flüchtlinge und Schutzsuchenden aus allen Kriegsgebieten der Welt.

Brutale Verneinung unserer Werte

Was uns 2016 aber so außergewöhnlich erschüttert, ist die brutale Verneinung von dem, was die meisten von uns als unantastbare Werte und Regeln des menschlichen Zusammenlebens bezeichnen würden.



Wie geht eine Gesellschaft, der es eigentlich an nichts fehlt, mit Schwächeren und Schutzbedürftigen um? Kann eine politische Minderheit Mehrheitsentscheidungen respektieren, ohne den geistigen Bürgerkrieg auszurufen? Werden persönliche Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen in der politischen Auseinandersetzung weiterhin geächtet? Oder nehmen wir Skandale wie die Pegida-Krawalle am 3. Oktober in Dresden lediglich schulterzuckend hin?



Schätzen wir das geeinte Europa noch als Friedensordnung einstmals verfeindeter Nationalstaaten oder sehen wir Europa nur noch als Kunden für unsere Exportwirtschaft? Lässt es uns kalt, wenn bei den Nachbarn in Polen oder Ungarn die Gewaltenteilung aufgehoben wird und eine Partei alles niederkämpft und beseitigt, was ihre Macht begrenzen und kontrollieren könnte?

Alte Werte gelten nicht mehr

2016 wird wohl als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem vieles von dem, was viele Jahre galt, nicht mehr geachtet wurde. Ein Trump findet es bemerkenswert, dass er trotz seiner Obszönitäten unangreifbar zu sein scheint. Petry, Gauland und Co. halten ausgerechnet die "Gutmenschen" für besonders bekämpfenswert. Le Pen, Willers, Strache und die AfD sehen im freien und friedlichen Europa den Hort des Bösen und ausgerechnet in Putins Russland den geeigneten Partner.

Wie im wirklichen Leben

Was nun, was tun? Es ist wie im wirklichen Leben: Ein Nachbar, der die Hausordnung ignoriert, ein Kollege, der keine Rücksicht nimmt, ein Zeitgenosse, der nur seine eigenen Interessen kennt - im ersten Augenblick spüren wir Schock, Ärger und Ohnmacht, wollen nicht glauben, dass da jemand mit Füßen tritt, was uns schon so lange wichtig und manchmal sogar heilig gewesen ist.

Werte selbstbewusst verteidigen