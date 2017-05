Nach der Niederlage bei der NRW-Wahl hat SPD-Generalsekretärin Katarina Barley eine Schärfung des zentralen Wahlkampfthemas soziale Gerechtigkeit angekündigt. Zugleich warf sie der CDU vor, einen Wutbürgerwahlkampf geführt zu haben. Barley sagte MDR AKTUELL, deshalb sei die SPD mit ihrem Thema nicht durchgedrungen. "Wir müssen jetzt erklären, was wir mit Gerechtigkeit meinen" - nämlich, dass Deutschland ein starkes, reiches Land sei, der Wohlstand aber nicht bei allen ankomme.

Aus Barleys Sicht ist die NRW-Wahl nicht mit der Bundestagswahl im Herbst zu vergleichen. Die Union könne dann nicht wie in NRW einen Wutbürgerwahlkampf führen. Denn da müsse sie sagen, dass sie mit der SPD gemeinsam viele Gesetzte durchgebracht habe.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Sieg seiner Partei in Nordrhein-Westfalen als historisch bezeichnet. Tauber sagte MDR AKTUELL, die CDU brauche nun einen starken Koalitionspartner, mit dem die Defizite in den Bereichen innere Sicherheit, Infrastruktur und Bildung angegangen werden könnten. Dafür brauche es einen guten Koalitionspartner, so Tauber, und Armin Laschet werde schon die richtigen Entscheidungen treffen.