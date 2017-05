Wie tief der Riss im Verhältnis zu den USA ist, zeigt sich erst am Tag nach dem Gipfel. Kanzlerin Merkel nennt den US-Präsidenten beim Wahlkampfauftritt in München nicht beim Namen: Und doch ist klar, dass Donald Trump gemeint ist. Merkel sagt:

Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt.

Mit Blick auf die europäischen Länder sagt sie: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft zu den USA und Großbritannien, in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland und mit anderen Ländern. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unserer Zukunft kämpfen.

Desillusioniert und kämpferisch gibt sich die Kanzlerin. Enttäuscht sind auch die zuständigen Kabinettskollegen: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU lässt wissen, er sei in großer Sorge über die Klimapolitik der USA, schließlich sei praktisch jeder Bauer auf der Welt vom Klimawandel betroffen. Umweltministerin Barbara Hendricks warnt Trump vor einem Alleingang. Der Rest der Welt werde jedenfalls klar auf Zukunftskurs bleiben, sagt die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag".

SPD-Chef Martin Schulz sieht den US-Präsidenten auf dem Weg in die Isolation - auch auf dem eigenen Kontinent. Der kanadische Premier Trudeau habe darauf hingewiesen, meint Schulz, "der mexikanische Präsident auch - die lateinamerikanischen Staaten sowieso. Sie machen diese Isolationspolitik nicht mit." Die europäischen Staaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass die US-Blockadepolitik ihnen massiv schadet, sagt Schulz im ZDF. Er führt aus: "Deshalb muss man sich dieser Politik von Trump entschieden in den Weg stellen. Das geht, indem man ihm klar macht, dass Handelsbeschränkungen und vor allem gegen Deutschland gerichtete amerikanische Politik durch eine starke Europäische Union konterkariert werden kann."

Allerdings sieht er auch Europa derzeit kaum in der Lage, eine größere Rolle in der Welt zu spielen. Angesichts von Brexit, hoher Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern und starken rechtsextremen Parteien. Bartsch sagt: "Wir müssen endlich zu gemeinsamem Handeln kommen. Es muss darum gehen, dass insbesondere die soziale Ungleichheit in der Welt und in Europa angegangen wird. Wenn wir hier nicht handeln, gehen wir sehenden Auges in die Katastrophe."