Steinmeier: "Glücksfall für deutsche Geschichte"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte zum Tod von Kohl: "In einer hektischen Zeit bleiben heute für einen Moment die Zeiger der Uhren stehen. Wir Deutschen halten inne."

Steinmeier: "Wir Deutschen halten inne." Bildrechte: dpa Weiter sagte das Staatsoberhaupt am Freitagabend in einem Statement in Schloss Bellevue in Berlin: "Helmut Kohl war ein Ausnahmepolitiker und ein Glücksfall für die deutsche Geschichte (...) Ihm verdanken wir, dass Deutschland als europäische und geeinte Nation bestätigt und damit die 'Deutsche Frage' beantwortet wurde." Zuvor hatte Steinmeier bereits in einem Kondolenzschreiben an Kohls Witwe die Verdienste des Altkanzlers für die Wiedervereinigung Deutschlands und den Zusammenhalt Europas gewürdigt: "Es ist ihm gelungen, die deutsche Einheit im friedlichen Einvernehmen und in guter Partnerschaft mit unseren europäischen Nachbarn zu erreichen."

Merkel: "Großer Deutscher und großer Europäer"

Merkel äußerte sich in Rom zum Tod ihres Vorgängers. Bildrechte: dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl als "Glücksfall für uns Deutsche" gewürdigt. Er sei ein großer Deutscher und großer Europäer gewesen, der sich um die Einheit seines Vaterlandes und Europas verdient gemacht habe, sagte Merkel am Rande einer Rom-Reise. Die in Ostdeutschland aufgewachsene Kanzlerin hob auch ihre ganz persönliche Verbundenheit mit dem Wirken des Verstorbenen hervor: "Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert." Merkel zeigte sich tiefbewegt vom Tod ihres Vorgängers und Ziehvaters: "Es ist eine jener Nachrichten, die uns alle innehalten und stillhalten lässt."

Lammert: "Persönlichkeit von historischer Größe"

Bundestagspräsident Norbert Lammert würdigte den verstorbenen Altkanzler als "Persönlichkeit von historischer Größe". Kohl habe "entscheidend zu den glücklichsten Zeiten beigetragen, die wir Deutschen je hatten", erklärte Lammert am Freitag. "Wir werden ihm das nie vergessen. Sein Vermächtnis, ein weltweit geachtetes Deutschland in einem friedlich geeinten Europa, bleibt die Richtschnur unseres Handelns und ist Auftrag für alle künftigen Generationen."

Die Linke: Kohl hinterlässt "widersprüchliches Erbe"

Auch die Oppositionsparteien würdigten den Altkanzler: Die Linke bezeichnete Kohl als prägende Persönlichkeit, die aber ein "widersprüchliches Erbe" hinterlasse. Kohl habe die deutsche Einheit zu seinem Anliegen gemacht, "wenn auch die wirtschaftlichen Weichenstellungen zu großen sozialen Verwerfungen in Ostdeutschland führten", erklärten die Spitzen von Partei und Fraktion. Grünen-Chef Özdemir sagte, mit Kohl sei ein großer Europäer gegangen. Sein Name werde für immer in Verbindung stehen mit einem der großartigsten Projekte der deutschen Nachkriegsgeschichte, mit der deutschen Wiedervereinigung. FDP-Chef Christian Lindner twitterte, Kohl habe eine ganze Generation politisch geprägt. "Wir verneigen uns vor ihm."

Schröder: "Großer Patriot und Europäer"

Altkanzler Schröder: "Einigung auf alle Zeiten mit Kohls Namen verbunden." Bildrechte: dpa Kohls Nachfolger und Merkels Vorgänger als Bundeskanzler, Gerhard Schröder, hat Kohl als "großen Patrioten und Europäer" gewürdigt. "Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben", sagte der Altkanzler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Obwohl wir im Jahr 1998 einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt haben und in vielen politischen Fragen weit auseinanderlagen und -liegen, habe ich für seine historische Leistung größten Respekt."

Schulz: "Hat historische Weichen gestellt"

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz würdigte den verstorbenen Altkanzler als "großen Europäer" und "großen Staatsmann". Der SPD-Chef sagte in Berlin: "Helmut Kohl hat historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden." Kohls Vision von einem europäischen Deutschland sei ein Vermächtnis an die deutsche Nation und an ganz Europa. "Helmut Kohl war der Kanzler der Deutschen Einheit". 1989 sei es "seiner Geistesgegenwart , seinem politischen Mut und seiner Führungsstärke zu verdanken, dass die Wiederherstellung der deutschen Einheit möglich wurde."

Juncker: "Echter Vertrauter und Verbündeter"

Juncker: "Tod eines engen Freundes." Bildrechte: dpa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich tief betroffen über den Tod von Altkanzler Kohl gezeigt. "Die Nachricht vom Tod des früheren Bundeskanzlers und meines engen Freundes Helmut Kohl hat mich tief getroffen", erklärte Juncker in Brüssel. Kohl sei Europa und ihm persönlich "ein echter Vertrauter und Verbündeter" gewesen. "Er hat mich persönlich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet", erklärte Juncker.

UN-Generalsekretär trauert um "persönlichen Freund"

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres reagierte mit Betroffenheit auf den Tod von Altkanzler Helmut Kohl reagiert. Kohl sei ein "persönlicher Freund" des langjährigen portugiesischen Regierungschefs gewesen, teilte ein UN-Sprecher mit. Das heutige Europa sei ein Ergebnis von Kohls "Visionen und seiner Hartnäckigkeit, enormen Hindernissen zum Trotz", hieß es in einer Erklärung der Vereinten Nationen.

Putin: "Verfechter freundschaftlicher Beziehungen"

Putin: "Habe Kohls Weisheit bewundert." Bildrechte: dpa Russlands Präsident Wladimir Putin würdigte Kohl als einen "prinzipiellen Verfechter freundschaftlicher Beziehungen" zwischen Berlin und Moskau. "Ich hatte das Glück, persönlich mit Helmut Kohl sprechen zu können", schrieb Putin am Freitagabend in einem Beileidstelegramm an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. "Ich habe seine Weisheit bewundert und seine Fähigkeit, fundierte, zukunftsweisende Entscheidungen auch in schwierigsten Situationen zu treffen."

Trump: "Anwalt der transatlantischen Beziehungen"

US-Präsident Donald Trump nannte Kohl einen Freund und Verbündeten der USA. Er sei nicht nur der "Vater der deutschen Wiedervereinigung" sondern auch ein Anwalt Europas und der transatlantischen Beziehungen gewesen. Die Welt habe von seinem Weitblick und Anstrengungen profitiert. "Sein Vermächtnis wird fortbestehen. "

Ex-US-Präsident Bush: "Einer der größten Staatenlenker"

Der frühere US-Präsident George Bush senior nannte den Altkanzler "einen der größten Staatenlenker von Nachkriegs-Europa". Bush bezeichnete Kohl in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung als einen "wahren Freund der Freiheit", der sein Leben der Aufgabe gewidmet habe, die demokratischen Institutionen in seinem Heimatland und anderswo zu stärken. Nach dem Fall der Mauer hatten Kohl und Bush eng bei der Verhandlungen über den Zwei-plus-vier-Vertrag zusammengearbeitet, der den Weg zur deutschen Wiedervereinigung ebnete.

Tillich: Blühende Landschaften als Erbe Kohls