Nach den überraschenden Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur "Ehe für alle" strebt die SPD noch in dieser Woche eine Abstimmung im Bundestag über das Thema an.



Parteichef und Spitzenkandidat Martin Schulz sagte in Berlin, die Entscheidung sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Er hoffe, dass die Union mitziehe. Die SPD werde aber auch ohne den Koalitionspartner eine Abstimmung ermöglichen. Als Grundlage nannte Schulz einen vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesrats. Bisher hatte die SPD zusammen mit der Union eine Abstimmung des Bundestags zur "Ehe für alle" verhindert.

Unionspolitiker sprechen von Paradigmenwechsel

Zuvor hatten auch Politiker anderer Parteien gefordert, dass sich der Bundestag bis Ende der Woche mit der sogenannten Homo-Ehe beschäftigt, darunter aus der Union.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann aus Baden-Württemberg schrieb auf Twitter: "Danke Angela Merkel! Wie befreiend! Von mir aus könnten wir gerne noch diese Woche abstimmen!". Der Vorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union, Alexander Vogt, sagte, er würde sich eine Abstimmung bereits am Donnerstag wünschen. Vogt sprach von einem Paradigmenwechsel. Nun sei klar, wo die Reise hingehe. Jetzt gebe es kein Zurück mehr.



Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck appellierte an Kanzlerin Merkel: "Lassen sie die Bevölkerung nicht länger warten und ersparen sie uns allen einen erneuten Wahlkampf zu dem Thema." Seine Kollegin Renate Künast erklärte, wer wirklich Gleichheit wolle, solle jetzt den Weg für die Abstimmung über die "Ehe für alle" freimachen.

Lindner: CDU kommt in Gegenwart an

Auch die FDP begrüßte Merkels Äußerung. Parteichef Christian Lindner sprach von einem guten Signal. Damit komme die CDU gesellschaftspolitisch in der Gegenwart an. Es sei eine weise Entscheidung, eine Parlamentsabstimmung zur Gewissensfrage zu erklären.



Merkel hatte am Montagabend bei einer Veranstaltung in Berlin gesagt, sie wünsche sich beim Thema "Ehe für alle" eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht". Damit wäre die Abstimmung im Parlament nicht der Fraktionsdisziplin unterworfen. Eine Mehrheit für die sogenannte Homo-Ehe gilt dann als sicher.

CDU-Spitze drückt auf die Bremse

Allerdings will Merkel das Thema wohl erst nach der Bundestagswahl angehen. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, tritt auf die Bremse. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, es bestehe keine Notwendigkeit für überstürzte Entscheidungen. In der nächsten Wahlperiode müssten seriöse Entscheidungen gefunden werden. Es gebe auch noch verfassungsrechtliche Fragen.



Der CSU-Politiker Peter Ramsauer erklärte dagegen, er wolle das Thema überhaupt nicht im Bundestag haben. Die völlige Gleichstellung homosexueller Partnerschaften zerstöre die letzten konservativen Werte. Deutschland habe ganz andere Probleme.

Parteien machen Ehe für alle zur Koalitionsbedingung

SPD, Grüne und FDP hatten zuvor die Ehe für alle als Bedingung für eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl genannt. Auch die Linke ist für die "Homo-Ehe".