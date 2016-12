Die braune Torte flog der roten Sahra Wagenknecht mitten ins Gesicht. Parteichef Riexinger war beim Parteitag in Magdeburg gerade mitten in seiner Rede, da nähert sich ein junger Mann mit Kuchenpaket der ersten Reihe. Wenig später tropft der Fraktionsvorsitzenden der Linken die Schokosahne vom Gesicht. Riexinger bat die Medienvertreter darum, das Bild nicht komplett einzufangen. Die angeblich antifaschistische Initiative "Torten für Menschenfreunde" bekennt sich zu der Aktion. Sahra Wagenknecht war nicht das erste Opfer. Die zeigte sich empört.

Außerdem sei es ein Angriff auf alle, sagt Parteichefin Kipping. Dabei hätten sie und andere Sahra Wagenknecht in Magdeburg gerne die Leviten gelesen. Von Kapazitätsgrenzen bei der Versorgung von Flüchtlingen hatte Wagenknecht gesprochen. Für ihre Kritiker klang das zu sehr nach AfD.

Auch die Linke will Protestpartei und Fundamentalopposition zugleich sein. Entscheidend sei, so Fraktionschef Bartsch, dass das beim Wähler ankäme. Man brauche Auseinandersetzungen und Lösungen beim Thema Flüchtlinge, aber Bartsch hält nichts davon, "in das populistische Horn der AfD" zu blasen.