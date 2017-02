Angesichts von Milliardenüberschüssen in öffentlichen Haushalten und Sozialkassen hat der Bund der Steuerzahler eine Entlastung von Bürgern und Unternehmen gefordert. Der Finanzexperte Sebastian Panknin sagte dem MDR, möglich wäre "ein Einstieg in den Ausstieg beim Solidaritätszuschlag". Bürger und Unternehmen hätten am satten Überschuss einen wesentlichen Anteil - und litten zugleich unter der steigenden Steuerlast.