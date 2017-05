Geht es nach Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dann gehört das Händeschütteln zur deutschen Leitkultur , genau wie das Nennen des Namens. Denn Deutschland sei eine offene Gesellschaft, sagt der christdemokratische Minister. Insgesamt zehn Thesen hatte de Maizière aufgeschrieben und die Bundesbürger am Wochenende aufgerufen, diese selbstbewusst vorzuleben. Respekt, Toleranz und der Schutz von Minderheiten machten seiner Meinung nach ebenso eine deutsche Leitkultur aus wie die christliche Religion, Leistungsprinzip, Patriotismus, der Gewinn der Fußball-WM oder die Freundschaft zur USA.

Dafür muss er nun Kritik einstecken. Die sächsische DGB-Vorsitzende Iris Kloppich lehnt die Thesen als unmoderne Benimmregeln ab: "Für mich sind diese Dinge, die Herr de Maizière da beigetragen hat, kleinkarriert und entsprechen überhaupt nicht den Vorstellungen, die wir zum Beispiel in unserer Satzung bei den Mitgliedsgewerkschaften stehen haben. Da spricht man nämlich von einer weltoffenen Gesellschaft." Die DGB-Chefin in Sachsen hält de Maizières Äußerungen für Wahlkampfgetöse. Sie wirft dem CDU-Bundesinnenminister außerdem vor, soziale Aspekte zu vernachlässigen.

Friedrich Schorlemmer stößt sich am Begriff "Leitkultur". Bildrechte: dpa

Zustimmung erhält de Maizière dagegen vom Wittenberger Theologen und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer, der die zehn Thesen weitestgehend unterstützt. Nur mit einem kann sich Schorlemmer ganz und gar nicht anfreunden: mit dem Begriff "deutsche Leitkultur". Er findet: "Diese Leitkultur hat das Geschmäckle auch für andere Völker, die sagen: 'Aha, die Deutschen wollen wieder leiten.' Nein! Sie wollen ihre Kultur in die Weltkultur einbringen. Und das als gute Europäer, die andere achten." Friedrich Schorlemmer vermisst in de Maizières Thesen Worte wie Gerechtigkeit und Solidarität. Und er kritisiert die These "Wir sind nicht Burka" als schlagzeilenhaft.