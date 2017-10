SPD-Chef Schulz sieht seine Partei wieder im Aufwind. Bildrechte: dpa SPD-Parteichef Martin Schulz sieht im Wahlsieg der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Niedersachsen ein "ermutigendes Zeichen" in einer schwierigen Lage. Die SPD habe sich nach ihrer bitteren Niederlage bei der Bundestagswahl nicht auseinanderdividieren lassen, erklärte Schulz im ZDF.



Die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, sieht auch Schulz durch das Wahlergebnis in Niedersachsen gestärkt. Zugleich betonte die SPD-Politikerin, das Ergebnis habe keinen Einfluss auf die eingeschlagene Oppositionshaltung der Sozialdemokraten im Bund.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber erklärte, dass auch die CDU in Hannover mitregieren würde. Jamaika halte er in Niedersachsen für extrem schwierig.

CSU-Generalsekretär Scheur sieht die Union erneut gewarnt. Bildrechte: IMAGO Für CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer macht das Ergebnis bei der Landtagswahl in Niedersachsen die am Mittwoch beginnenden Sondierungen im Bund für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen nicht leichter: "Einfacher ist die Nummer nicht geworden", sagte er. Zugleich wertete er die klare Niederlage der CDU in Niedersachsen als "erneutes Alarmsignal für die gesamte Union". CDU und CSU müssten noch stärker für eine "Maximalabdeckung im Bürgerlichen" sorgen, sagte Scheuer im ZDF.

Der CDU-Wirtschaftsrat machte Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel für die Wahlschlappe der CDU in Niedersachsen sogar mitverantwortlich. "Der Schlüssel für die Niederlage in Hannover liegt leider im Berliner Wahlabend am 24. September, als man die verheerenden Verluste von über acht Prozent zu einem strategischen Sieg schöngeredet hat", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, laut einer Vorabmeldung der "Bild"-Zeitung vom Montag.

Für Göring-Eckardt hat das Niedersachsen-Ergebnis keine negativen Auswirkungen auf Jamaika im Bund. Bildrechte: dpa Grünen-Bundeschefin Simone Peter verteidigte trotz hoher Stimmenverluste das Resultat ihrer Partei als das immer noch das zweitbeste Ergebnis der Grünen in Niedersachsen.



Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, sieht im Niedersachsen-Ergebnis keinen Bremsschuh für die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund: "Was die Sondierungsgespräche angeht, bin ich da weiterhin zuversichtlich."

Trittin bewertet das Verhalten der FDP in Niedersachsen als verantwortungslos. Bildrechte: Torsten Silz/dapd Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht durch das Ergebnis die Union geschwächt, was die Jamaika-Verhandlungen im Bund nicht leichter mache.



Zugleich griff er die FDP für ihre Weigerung, ein gemeinsames Dreierbündnis unter SPD-Führung einzugehen, scharf an. Es sei demokratisch verantwortungslos, dass sich die FDP einfach Gesprächen verweigere. Würden sich die Grünen auf Bundesebene wie die niedersächsische FDP verhalten, gäbe es keine Jamaika-Sondierungen, sagte Trittin.

FDP-Chef Christian Lindner räumte ein, er habe sich für seine Partei ein stärkeres Ergebnis in Niedersachsen gewünscht. Die FDP könne damit aber dennoch gut leben. Das bessere Ergebnis 2013 sei auch darauf zurückzuführen gewesen, dass die FDP damals einen Koalitionswahlkampf für Schwarz-Gelb geführt habe und viele taktische Wähler angezogen habe.

AfD-Chef Jörg Meuthen hat das im Vergleich zur Bundestagswahl schwache Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen auf den Zweikampf zwischen SPD und CDU im Wahlkampf zurückgeführt. Kleinere Parteien hätten es unter solchen Bedingungen schwerer, da mache die AfD keine Ausnahme, sagte Meuthen. Landtagswahlen folgten anderen Bedingungen als Bundestagswahlen.

Linken-Chef Riexinger ist enttäuscht. Bildrechte: dpa Enttäuscht über den Ausgang der Niedersachsen-Wahl zeigte sich die Linkspartei, die den Einzug in den Landtag in Hannover erneut verpasst hat. Man habe sich mehr ausgerechnet, erklärte der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger. "Wir sind natürlich enttäuscht." Man dürfe aber nicht unterschlagen, dass seine Partei zugelegt habe. "Der Trend geht auch in den westdeutschen Bundesländern nach oben."



Auch die Ko-Vorsitzende Katja Kipping sagte, sie habe auf einen Wert oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde gehofft.