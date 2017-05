Am vergangenen Donnerstag fasste die Ostbeauftragte Iris Gleicke in einem Satz zusammen, was aus der Studie "Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland" zu lernen sei: "Es gibt offenbar, nicht in ganz Ostdeutschland, aber schon in gewissen Regionen eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremen Denken". Die Debatte aber drehte seither in eine andere Richtung: Zweifel wurden laut an der knapp 130.000 Euro teuren Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung selbst.