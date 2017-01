Fraktions-Chef Kauder: "Es gibt bisher keinen Unterschied in der Sache." Bildrechte: dpa

In der Union gibt man sich gelassen. Fraktionschef Volker Kauder wird ebenfalls im Morgenmagazin von ARD und ZDF interviewt. Dort sagt er: "Wir haben unsere Spitzenkandidatin Angela Merkel. Es ist wie im Fußball: Ganz egal, wer da auf der anderen Seite kommt. Es muss gewonnen werden. Ich bin da sehr gelassen und ruhig. Wir machen unseren Wahlkampf und reden über die Dinge, die wir machen wollen; und der Herr Schulz macht seinen."



Und hat dabei ein ganz klares Ziel. Er will Angela Merkel beerben. Schulz sagt: "Ich will gewinnen. Ich will, dass die SPD die stärkste Partei in Deutschland wird. Ich bin eine Kämpfernatur. Ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffe."



Zumindest erlebt die SPD seit langem wieder mal einen demoskopischen Aufschwung. Ob der anhält ist offen, klar aber ist, dass die Bundeskanzlerin mit Sigmar Gabriel einen leichteren Herausforderer gehabt hätte. Noch einmal Unionsfraktionschef Kauder: "Es gibt sicher einen Unterschied im Auftreten. Es gibt aber bisher keinen Unterschied in der Sache, was ja das Entscheidende ist."