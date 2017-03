Bartsch verlangte von Schulz zugleich eine Absage an einen Ministerposten bei möglicher Neuauflage der großen Koalition. Das habe 2013 auch Peer Steinbrück gemacht - und sich dann zurückgezogen. Bartsch sagte im "Deutschlandfunk", er fürchte, "dass wir am Ende dort wieder landen". Der Linkenfraktionschef warf der SPD eine Doppelstrategie vor. Im Bundestag reagiere sie an der Seite der Union mit und ihr Parteichef kritisiere alles.