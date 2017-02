Genau diese beiden Punkte – weniger befristete Arbeitsverträge und längerer Anspruch auf Arbeitslosengeld I - hat auch SPD-Kanzlerkandidat Schulz angesprochen. Doch die Details bleiben offen. Sicher ist: Es geht nicht darum, die Agenda 2010 komplett umzukrempeln. Das machte auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Torsten Schäfer Gümbel im Deutschlandfunkt klar. Die Agenda 2010 habe das Land vorangebracht: "Deswegen geht es um die Nebenwirkungen dieser Reformen. Es geht nicht darum, irgend etwas in Bausch und Bogen abzulehnen. Zumal in der Agenda 2010 ja auch ganz viele Dinge waren, die nie umstritten waren."

Einer der dem neuen Reformwillen der SPD nicht so ganz traut ist Oskar Lafontaine. Der ehemalige SPD-Vorsitzende und heutige Fraktionsvorsitzender der Linken im Saarland ist damals wegen der Agenda 2010 aus der SPD ausgetreten. Er sagt: In der SPD gibt noch immer gibt es viele, die für neoliberale Politik stehen. Wenn es die SPD wirklich ernst meint mit der Reform der Agenda, so Lafontaine im Gespräch mit dem MDR, dann soll sie doch jetzt schon im Bundestag mit Grünen und Linken abstimmen. Eine Mehrheit dafür wäre da: "Wenn die SPD das nicht macht, ist sie für mich deshalb unglaubwürdig, weil sie das Risiko eingeht, dass nach der Wahl ein paar Abgeordnete fehlen. Und dann geht es weiter so wie bisher: die niedrigen Renten, die Leiharbeit, die Werkverträge, das geringe Arbeitslosengeld."