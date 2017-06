Das Wahlprogramm der SPD ist bei der politischen Konkurrenz auf Kritik gestoßen. Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer sagte MDR AKTUELL, man merke, dass die SPD gefallen wolle. Sie greife aber nicht die Probleme des Landes auf. Die Versprechungen an einzelne Gruppen würden so nicht funktionieren.

Als Beispiel nannte Kretschmer die Steuerpolitik. Die geplanten Entlastungen der unteren Einkommen sorgten für Ungerechtigkeit bei mittleren Einkommen und Selbstständigen, sagte er. Zuvor hatte bereits Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble der SPD Wählertäuschung vorgeworfen. In der ARD sagte er, hinter den Steuerplänen der Sozialdemokraten verberge sich für viele eine Steuererhöhung.

Die Grünen werfen der SPD besonders Versäumnisse in der Klimapolitik vor. Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt sagte, der Kohleausstieg sei eine der zentralen Aufgaben. Die Sozialdemokraten hätten aber bereits im Programmentwurf alles herausgestrichen, was mit Klimaschutz zu tun habe. Sollte die SPD regieren, brauche sie dazu jemanden, der sie heftig anschiebe. Etwa dürfe man ab 2030 nicht mehr auf den Verbrennungsmotor setzen, betonte Göring Eckardt. Das sei keine ideologische Frage, vielmehr gehe es um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie.

Am Sonntag hatte die SPD ihr Wahlprogramm auf dem Parteitag in Dortmund ohne Gegenstimmen beschlossen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verteidigte die Kritik seines Parteivorsitzenden Schulz gegen Kanzlerin Angela Merkel. Im ARD-"Morgenmagazin" betonte Oppermann, SPD-Kanzlerkandidat Schulz sei der richtige Mann, um unentschlossene Wähler abzuholen. "Es gab noch nie eine so große Übereinstimmung zwischen Person, Programm und Partei."