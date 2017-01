Reaktionen auf Trump-Interview Bundesregierung zurückhaltend bis irritiert

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigten sich nach einem Gespräch in Brüssel besorgt. Steinmeier sagte: "Wir müssen sehen, was daraus für die amerikanische Politik folgt." Er verwies auf Widersprüche zwischen Trumps Aussage und den Angaben des designierten US-Verteidigungsministers James Mattis bei seiner Anhörung vor dem Kongress.

Mit Blick auf mögliche Strafzölle für Importautos sagte Steinmeier: "Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und WTO-Regelungen hält." Die WTO ist die Welthandelsorganisation. Generell hätten Trumps Interview-Aussagen zu EU und Nato nicht nur in Brüssel "für Verwunderung und Aufregung gesorgt".

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel warnte die USA vor einer Abschottung durch Strafsteuern etwa für deutsche Autos. Dadurch würden US-Autos schlechter, schwächer und teurer, sagte der SPD-Chef der "Bild"-Zeitung. Zudem würden sich amerikanische Autobauer umgucken, wenn auch Zulieferteile, die nicht in den USA produziert würden, mit Strafzöllen belegt würden. Zu Trumps Argument, in New York seien zu viele deutsche und zuwenige US-Modelle unterwegs, sagte Gabriel: "Dann müssen die USA bessere Autos bauen."

Gabriel bezweifelte, dass Trump seine Pläne etwa für Strafsteuern auf aus Mexiko importierte Autos umsetzen könne. Dafür müsste der Kongress mitziehen. Dort säßen aber Politiker, die das Gegenteil von Herrn Trump wollten. Zur Trump-Forderung, Autowerke in den USA zu bauen statt in Mexiko, verwies der Vizekanzler auf das BMW-Werk in Spartanburg. Dort produziere BMW bereits seit vielen Jahren für den US- und Weltmarkt.