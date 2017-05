Die Supermarkt-Ketten Rewe, Aldi, Karstadt & Co haben sich den Einzelhandelsmarkt in den neuen Bundesländern aufgeteilt. Verkauft wurden dort fast ausschließlich Westwaren. 96 Prozent des 1990 im Osten gekauften Kaffees waren Westprodukte. 1992 wurde die Hälfte des Ost-Einzelhandel-Umsatzes von 15 Milliarden Euro von Unternehmen mit Sitz im Westen erzielt. Die Gewinne und damit auch die Gewerbesteuern flossen in die sogenannten alten Länder.