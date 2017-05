An der Universität der Bundeswehr München gibt es nach den Aussagen des Historikers Michael Wolffsohn seit Jahren rechtsextreme Strukturen. Der emeritierte Professor der Bundeswehr-Uni sagte MDR Aktuell: "Ich habe damit gerechnet. Ich habe das seit Jahren in vielen Artikeln und Interviews vorhergesagt." Er selbst habe mit den rechtsextremen Studenten keinen Kontakt gehabt. Sie hätten nicht seine Vorlesungen besucht, weil er jüdisch sei.

Wolffsohn: "Ich habe damit gerechnet." Bildrechte: dpa

Nach Wolffsohns Worten bekamen die bereits bestehenden rechtsextremen Strukturen weiter Zulauf durch die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2011. Damit "zog sich die Allgemeinheit aus der Bundeswehr zurück und das lockte natürlich Extremisten an." Die Bundeswehr ist für sie "sozusagen der ideale Nährboden, weil Extremisten kostenlose Ausbildung an Waffen bekommen und zweitens in unmittelbarer Nähe von Waffen und Munition sind, die man leicht entwenden kann. Das heißt, es liegt nicht an den Streitkräften, sondern es ist an der Struktur zu erkennen."