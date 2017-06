Der Bundestag kann noch in dieser Woche über die "Ehe für alle" abstimmen. Der Rechtsausschuss des Bundestags machte den Weg dafür frei. Politiker von SPD, Grünen und Linken im Ausschuss setzten mit ihren Stimmen durch, dass das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung des Parlaments kommt. Voraussichtlich am Freitag soll über völlige Gleichstellung homosexueller Paare mit heterosexuellen Ehepaaren entschieden werden.

Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, sagte, der Ausschuss habe dafür gestimmt, eine Gesetzesvorlage aus dem Bundesrat in den Bundestag einzubringen. Die Abgeordneten der Union zogen allerdings nicht mit. Fechner zufolge warfen sie der SPD stattdessen Vertrauensbruch vor.

Der Rechtsausschuss des Bundestags hatte sich zuvor 30 Mal mit verschiedenen Gesetzentwürfen zum Thema "Ehe für alle" beschäftigt, sie mit der Mehrheit von Union und SPD aber immer blockiert. Die Koalitionspartner hatten sich wegen der Vorbehalte aus der Union darauf geeinigt, das Thema in dieser Legislaturperiode nicht mehr anzupacken. Nach dem Kurswechsel von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag hatte die SPD allerdings erklärt, sie wolle noch in dieser Woche eine namentliche Abstimmung im Bundestag möglich machen.