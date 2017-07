Rechtsextremismus Brauner Wanderzirkus wird zunehmend zum Problem

Zahlen gibt es nicht, denn bislang hat niemand diesen Typus des gewaltbereiten Demo-Touristen systematisch erfasst. Aber wer auch immer rechte Gewalt beobachtet, kennt das Muster. So auch David Begrich vom Verein 'Miteinander' in Magdeburg: "Der Begriff des 'Braunen Wanderzirkus' trifft insofern zu, als dass wir bundesweit einen harten Kern in der Neo-Nazi-Szene haben, der gleichwohl gewaltbereit von Demonstration zu Demonstration durch die gesamte Bundesrepublik reist. Und dort seit einigen Jahren als Gewalttäter auch auffällt."

"Sie kommen, um Krawall zu machen"

David Begrich vom Verein Miteinander Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Angehörige dieser Gruppe sind selten Anmelder der Demos. Sie werden in der Regel auch erst nach den Aufmärschen aktiv, wie zum Beispiel in Halle. Das macht es so schwierig, sie rechtzeitig zu erfassen: "Wir haben eine Situation, dass wir bei bestimmten Veranstaltern, wie Personen der Neonazi-Szene, bestimmten Parteien, Gruppierungen oder Kameradschaften wie 'Die Rechte', 'Der dritte Weg' einen Kern von Teilnehmenden an der Demonstration haben. Da wissen wir von vornherein: Die kommen nicht aus der Region. Die sind auch nicht da, um ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Egal, wie man im Einzelfall dazu steht. Sie kommen, um Krawall zu machen."

Rechtsextremistische Taten "explodieren"

Auch Enrico Stange, der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion im sächsischen Landtag, kennt das Phänomen: "Im rechtsextremistischen Schlägerbereich gibt es diesen Tourismus. Die sind gut vernetzt und unterwegs, man denke an den Überfall in Connewitz. Also, Linksextremistmus geht runter, Rechtsextremistmus explodiert regelrecht. Das ist deutlich erkennbar."

Enrico Stange (Die Linke) im Landtag Bildrechte: dpa Mit Connewitz meint Stange den Überfall rechter Schläger auf Kneipen und Läden in dem Leipziger Szeneviertel, am 11. Januar vergangenen Jahres. Die vermummten Täter waren aus ganz Mitteldeutschland und Berlin angereist, organisiert über soziale Netzwerke. Kein Einzelfall, attestiert der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath: "Für alle Extremismus-Bereiche ist das Internet, besonders die sozialen Netzwerke, ein ganz wichtiges Handwerkszeug. Sowohl um ihre Ideologie zu verbreiten, aber auch um kurzfristig zu mobilisieren."

Polizei als Hauptfeindbild

Diesem Typus von Schlägertouristen geht es, in seiner perfiden Logik, um Ansehen und Ehre im Kampf gegen vermeintliche Feinde. Und das richtet sich insbesondere gegen die Polizei, mittlerweile das Hauptfeindbild dieses Milieus. Der Landtagsabgeordnete Enrico Stange beobachtet das mit Sorge: "Als Gegner sieht man die an, weil die gut ausgebildet sind. Die sind in Selbstverteidigung unterrichtet, üben das ständig. Und die sind fit. Ich glaube schon, dass das als 'würdiger Gegner' angesehen wird. Und solche Hooligan-Strukturen rechtsextremistischer Gewalttäter sind in ihrem Habitus darauf aus, nicht den kleinen Zwerg zu überfallen, sondern tatsächlich einen 'würdigen Gegner' niederzustrecken. Das ist das Höchste der Ehre und danach suchen die bewusst."

So auch am 1. Mai dieses Jahres: Auf der Rückreise von Halle haben die rechten Schläger einen Zwischenstopp in Apolda eingelegt, um dort gezielt Polizisten zu attackieren.