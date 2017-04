Der Militärische Abschirmdienst, kurz MAD, geht 275 rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr nach. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage hervor, wie die Zeitungen der Funke-Gruppe berichten.

Bei den Vergehen handelt es sich demnach oft um Propagandadelikte wie das Zeigen des Hitler-Grußes oder rassistische Kommentare im Internet. In einem Fall habe ein Soldat Flüchtlinge angegriffen, nachdem er sie gefragt habe, ob sie Christen oder Muslime seien. Dem Bericht zufolge mussten die Soldaten in mehreren Fällen eine Geldstrafe zahlen oder sie wurden gleich entlassen. In verschiedenen Fällen hätten die Soldaten weiterhin Zugang zu Waffen.