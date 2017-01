Statistik 2016 Rechtsextreme Gewalt in Mitteldeutschland

Freital, Clausnitz, Dresden. Orte, die 2016 durch rechte Angriffe bundesweit in die Schlagzeilen geraten sind. Sie machen dem Jahrzehnte alten Klischee vom braunen Osten alle Ehre. Das Bundeskriminalamt spricht in seinem letzten Lagebericht vom Klima der Angst, das Rechtsradikale in Teilen Ostdeutschlands geschaffen haben. Linken-Innenpolitikerin Martina Renner: "Wenn wir uns die Zahl der rechtsextremen und rassistischen Straf- und Gewalttaten bezogen auf die Bevölkerung anschauen, dann sehen wir, dass häufiger im Osten solche schweren Straftaten, Gewalttaten geschehen. Wenn wir es absolut sehen, dann müssen wir konstatieren, dass in NRW, Bayern und Brandenburg häufiger entsprechende Angriffe und Anschläge stattfinden."

In Sachsen verzeichnete das BKA 2016 im Zusammenhang mit dem Thema Asyl eine hohen Straftatendichte in einzelnen Regionen. Die Bildung terroristischer und krimineller Gruppen innerhalb des rechten Spektrums müsse in Betracht gezogen werden. Ein Beispiel: Die sogenannte Gruppe Freital. Sie soll die Kleinstadt bei Dresden monatelang terrorisiert und unter anderem zwei Flüchtlingsunterkünfte angegriffen haben. Ursache dafür sei auch das gesellschaftliche Klima in Sachsen, so Renner: "Wir haben in Sachsen Kenntnis darüber, dass der Sprengstoffanschlag auf eine Moschee von einem oder möglicherweise sogar mehreren Tätern stammen, die aus dem Umfeld von Pegida, also dieser rassistischen Straßenmobilisierung, herrühren. Ich glaube aus dieser Stimmungslage heraus erwächst dann Hass und Gewalt." Die Linken-Politikerin fordert ein bundesweites Sicherheitskonzept der Behörden, um auf die neuen Gefahren von Rechts zu reagieren.