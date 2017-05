Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, hat eine Studie zu spezifischen Ursachen von Rechtsextremismus in Ostdeutschland vorgestellt. Wegen der Häufung fremdenfeindlicher Übergriffe hatte die SPD-Politikerin diese beim Göttinger Institut für Demokratieforschung in Auftrag gegeben.

Demonstration gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in einem ehemaligen Baumarkt im August 2015 in Heidenau Bildrechte: dpa Die Forscher konzentrierten sich dabei auf die sächsischen Städte Freital und Heidenau sowie auf den Erfurter Stadtteil Herrenberg, der "für seine starke rechtsextreme Szene bekannt" sei. Auch von den Sicherheitsbehörden würden diese Gebiete "wegen der deutlich signifikant höheren Straftatendichte" und einer sich ausbreitenden rechten Szene als "Brennpunkte politisch motivierter Kriminalität" geführt.



Zwischen Mai und Dezember 2016 seien dort nun "knapp vierzig Einzelinterviews mit Personen vor Ort durchgeführt" worden, mit Beobachtern und Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sowie weitere Gespräche mit Bewohnern.

Iris Gleicke im Bundestag Bildrechte: dpa Zur Vorgeschichte dieser Studie gehört auch der heftig diskutierte Jahresbericht zur Deutschen Einheit vom September 2016.



Die Ostbeauftragte Iris Gleicke beklagte in ihrem ersten derartigen Bericht, dass Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Osten "eine sehr ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung" im Osten seien.



Wie schon Gleicke, konstatiert nun auch die Studie, Rechtsextremismus werde befördert durch "Faktoren, die in Ostdeutschland stärker ausgeprägt sind". Dabei habe es nach 1989 auch einen "Rechtsextremismus-Import" von West nach Ost gegeben. Zudem sei das Phänomen nicht ausschließlich ein Ost/West- sondern auch ein "Zentrum-Peripherie-Problem". Es seien schließlich strukturschwache ehemalige Industriestädte wie Freital und Heidenau, die weit stärker als etwa die Universitätsstadt Erfurt sozioökonomische Probleme zu spüren hätte.

Heidenau bei Dresden - nah und fern Bildrechte: dpa Neben "spezifisch ostdeutschen Ursachen" gebe es also weitere "bedeutsame regionale Spezifika", die in der Summe ein Klima schaffen könnten, in dem Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit gedeihen.



Als eine spezifische ostdeutsche Ursache sehen die Forscher etwa die "Sozialisation in einer buchstäblich geschlossenen Gesellschaft wie der DDR". Diese habe vor allem bei älteren Befragten zu einem "rigiden Denken" geführt, zur Bevorzugung von Autorität, zur Ausblendung dissonanter Ereignisse und Erklärungen, zu einem Misstrauen und Neid gegenüber Fremden.



Fremdenfeindlichkeit, Übergriffe und systematische staatliche Diskriminierung habe es auch in der DDR gegeben, deren Politik auf dem Prinzip basiert habe: "Völkerfreundschaft ja, aber alle Migranten sind als Gäste zu betrachten", mit begrenztem Aufenthalt. Bei den Befragten sei deshalb noch heute "eine starke Neigung zu beobachten, die Migrationspolitik der DDR zu verklären und politische Enttäuschungen allein in die Jahre nach 1989 zu verlagern".

Die "tradierte ethnische Homogenität" vor allem außerhalb urbaner Zentren habe zu einem Mangel an Kontakt zu Migranten geführt und so zu einem Mangel an Schlüsselerlebnissen, die gegen Ressentiments viel wirksamer sein könnten als Sozialkunde-Unterricht oder politische Erwachsenenbildung. Im Westen gebe es eher Erfahrungen, dass Andere nicht so anders seien und nicht privilegiert.

"Sächsischer Exzeptionalismus"

An allen drei untersuchten Orten fanden die Forscher dabei Hinweise auf ein nach wie vor weit verbreitetes Gefühl der Benachteiligung. Dagegen richtet sich demnach vermutlich auch die Betonung von Vorrechten der Etablierten.



Vor allem in Sachsen gebe es jedoch ein Bedürfnis nach einer kollektiven Identifikation mit einer möglichst "sauberen" regionalen Identität, "Überhöhung des Eigenen, Sächsischen, Ostdeutschen, Deutschen", vor allem in Bezug auf die als krisenhaft wahrgenommene Aufnahme von Flüchtlingen. Dieses Gefühl werde noch intensiviert "durch einen sächsischen Exzeptionalismus, der das Eigene auch gegenüber anderen ostdeutschen Regionen überhöht". Pegida als ein Ergebnis des Gefühls sächsischer Besonderheit? Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Grund dafür sei auch, dass "insbesondere in Sachsen eine spezifische, von den dortigen Vertretern der CDU dominierte politische Kultur wirkt, die das Eigene überhöht und Abwehrreflexe gegen das Fremde, Andere, Äußere kultiviert". Die empfundene Benachteiligung gegenüber dem Westen und viele als anmaßend empfundene Äußerungen, dass besonders Sachsen ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit habe, verstärkten dies noch.

Dabei bemerken die Autoren, dass es zwar richtig sei, DDR-Sozialisation und negative Erfahrungen nach der Wende hinter rechten Einstellungen zu sehen. Es sei allerdings falsch, einen Automatismus zu unterstellen. Dies zeigten positive Beispiele, aus denen die Forscher auch Handlungsempfehlungen ableiten.

Die Studie wartet also auch mit Empfehlungen auf, etwa:

Sozialpolitik als Prävention zu verstehen, eine Arbeitsmarkt-, Wohn- und Sozialpolitik zu betreiben, Quartiersentwicklung sowie auch eine "Sozialarbeit vor Ort, die benachteiligten Jugendlichen und abgehängten Älteren eine Perspektive bietet". Rechtsextremismus habe zwar nicht allein sozioökonomische Ursachen. Es gebe eine Reihe politisch-kultureller Kontextfaktoren: "Aber die Integration in ein intaktes Netz wechselseitiger Anerkennungsbeziehungen" könne als Schutz gegen die Ausbildung fremdenfeindlicher Einstellungen wirksam sein.

Die Forscher raten auch, man solle politische Konflikte zulassen, statt sie zu harmonisieren und zu entpolitisieren. Sie wenden sich insbesondere in Sachsen gegen den "Versuch der Harmonisierung von Erinnerung", gegen patriotische Appelle an das sächsische Gemeinwesen und gegen eine "Überhöhung des Sächsischen als Politikersatz", gegen eine "Verdrängung politischer Konflikte aus den Schulen, den Verwaltungen und dem öffentlichen Diskurs".

Sie fordern dazu auf, Beteiligung auszubauen und Widersprüche auszuhalten. Es möge zwar ein nachvollziehbares Bedürfnis für Politiker sein, Konflikt-Themen wie Einwanderung aus dem politischen Diskurs herauszuhalten und aus Furcht vor dem "Volkszorn" eine beteiligungszentrierte Demokratie vorerst aufzugeben. Das jedoch sei nicht der Weg einer partizipativen politischen Kultur.

Auch wird zu einer neuen Auseinandersetzung mit der DDR und der Transformation nach der Wende geraten. Westdeutsche Belehrungen sollten unterlassen und auch die Rolle von alten Rechtsextremisten im Osten untersucht werden. Defizite sollten offen und ehrlich benannt werden. Vor allem aber solle man sich auch an ostdeutschen Positivbeispielen orientieren – am Umgang mit Rechtsextremismus etwa in Jena, Leipzig und im vorbelasteten Hoyerswerda. Dann könne es auch Erfolge im Kampf gegen Rechtsextremismus geben.