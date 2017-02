Bis auf Berlin verbeamten alle anderen Bundesländer ihrer Lehrer. Sie haben dafür verschiedene Anforderungen in ihren Beamtengesetzen formuliert. In einigen Ländern reicht das Lehramt. Andere, wie zum Beispiel Hamburg, verlangen das erste und das zweite Staatsexamen.



Jedes Land hat eine Altersgrenze für die Verbeamtung festgelegt. Sie reicht von 40 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern bis 50 Jahre in Hessen. In den meisten Ländern liegt sie bei 45 Jahren.



Außerdem fordern die Länder ein ärztliches Attest über die gesundheitliche Eignung ein. Bremen etwa verbeamtet keine schwer übergewichtigen Lehrer mit einem Body-Mass-Index von 35 und mehr.



Berlin hat eine Sonderregelung zur Einstellung von verbeamteten Lehrer aus anderen Bundesländern erlassen. Deren Verbeamtung wird nur übernommen, wenn sie ihren Beamtenstatus bereits fünf Jahre lang innehatten. Der Senat will mit der Regelung verhindern, dass Lehrer in ein benachbartes Bundesland ausweichen, um den Beamtenstatus zu erhalten, und danach wieder zurückkehren.