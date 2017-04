Nach dem Beschluss sagte Maas, "die Anbieter sozialer Netzwerke stehen in der Verantwortung, wenn ihre Plattformen missbraucht werden, um Hasskriminalität und strafbare Falschnachrichten zu verbreiten". Für strafbare Hetze dürfe im Netz aber eben so wenig Platz sein wie auf der Straße. Das Internet präge Debattenkultur und gesellschaftliches Klima im Land. "Verbalradikalisierung ist oft die Vorstufe zur körperlichen Gewalt."

Maas will die Plattformen verpflichten, "offensichtlich rechtswidrige Inhalte" binnen 24 Stunden zu löschen. Das sei notwendig, weil die Unternehmen selbst nichts gemacht hätten. Die Regierung akzeptiere nicht mehr, dass sich Unternehmen in Deutschland nicht an Recht und Gesetz hielten. Den Versuch, dass die Unternehmen freiwillig löschten, bezeichnete Maas als gescheitert. So löscht Twitter Maas zufolge nur ein Prozent der strafbaren Inhalte. Beim sozialen Netzwerk Facebook seien es deutlich unter 50 Prozent. YouTube lösche bereits 90 Prozent.

Medienberichten zufolge geht Maas im inzwischen geänderten Gesetzentwurf bereits auf Kritiker zu. So sollen bei einmaligen Verstößen gegen Löschpflichten keine Bußgelder fällig werden. Zuvor hatten Plattformen, aber auch Verleger und Bürgerrechtler gewarnt, dass mit dem Gesetz aus Angst vor hohen Strafen zu viel gelöscht werden könnte, was einer Beschneidung der Meinungsfreiheit bedeuten würde. Die Große Koalition will den Entwurf noch vor der parlamentarischen Sommerpause durch den Bundestag bringen, so dass es noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten kann.