Kopfschütteln in der sächsischen Staatskanzlei. Dort wo die Regierungserklärungen von Ministerpräsident Stanislaw Tillich vorbereitet werden, gebe es kein Verständnis für die Rückkopplung zwischen der niedersächsischen Staatskanzlei und Volkswagen, sagt Regierungssprecher Ralph Schreiber: "Bei Regierungserklärungen ist es hier bei uns in der Staatskanzlei völlig unüblich, dass es Abstimmungen gibt."

Auch juristische Fragen würden im Zweifel in der Rechtsabteilung der Staatskanzlei geklärt und nicht mit einem Unternehmen abgestimmt, so Schreiber. Für die Fachkompetenz sorgten die sogenannten Spiegelreferate. Dort sitzen Mitarbeiter, die für die einzelnen Ministerien zuständig sind: "Das heißt, die Informationen, die für die Vorbereitung einer Regierungserklärung notwendig sind, die sind da. Und insofern werden diese Sachen auch komplett hier gefertigt."

Einfluss von außen die Ausnahme

In der Staatskanzlei in Dresden entstehen viele Reden. Der Einfluss von außen ist dabei offenbar beschränkt. Bildrechte: IMAGO Hilfe von außen hole man sich nur bei Grundsteinlegungen, Firmeneröffnungen und ähnlichen Anlässen. "Da fragt man auch schon mal beim Unternehmen nach ein paar Hintergründen. Damit sich die Reden nicht in irgendeiner Form wiederholen, wenn Vorstände sprechen. Aber, dass hier massiv eingegriffen wird in die Reden, dass Textabschnitte zugearbeitet werden oder gar vorgegeben wird, was zu sagen ist, ist absolut unüblich und auch keine gängige Praxis hier", betont der sächsische Regierungssprecher.

Rolle der Ministerien

Regierungserklärungen werden aber nicht nur in der Staatskanzlei vorbereitet, sondern auch in den Ministerien. Fakten und rechtliche Bewertungen würden vor Verlautbarungen des Ministers immer recherchiert, sagt Hartmut Mangold, Staatssekretär im SPD-geführten Wirtschaftsministerium. "Wir lassen uns dazu auch, wenn es erforderlich ist, Sachinformationen der Unternehmen übermitteln und gegebenenfalls auch deren Rechtseinschätzung." Der wesentliche Punkt sei aber: "Daraus entwickeln wir dann unsere eigene sachliche Einschätzung und die politische Argumentation." Der eigene Standpunkt werde also vermittelt, nicht der des Unternehmens.

Vorauseilender Gehorsam?

Valentin Lippmann von den sächsischen Grünen hält die Statements aus der Saatskanzlei für Heuchelei. Bildrechte: DAVID BRANDT Die Grünen im sächsischen Landtag sehen das kritischer. Ihr Fraktionschef Volkmar Zschocke sagt: "Wir haben es hier mit einer sächsischen CDU zu tun, der ja geradezu eine unkritische Industriehörigkeit in den Genen steckt. Das sieht man auch bei der Braunkohleindustrie, da hat ja die Staatsregierung schon immer die Argumente von der Mibrag und jetzt die der Leag quasi vorauseilend übernommen."

Doch selbst die Linke, die die CDU als Daueropposition im sächsischen Landtag kritisch begleitet, kann sich nicht an einen solchen Fall wie in Niedersachsen erinnern. Die Situation sei hier aber auch eine ganz andere. Der Freistaat sei an keinem Unternehmen in einem so großen finanziellen Umfang beteiligt, wie Niedersachsen an Volkswagen.