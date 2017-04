Das zahlt sich aus, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Die Beschäftigung ist hoch, die Arbeitslosigkeit ist niedrig", so der Minister. "Die Reallöhne sind stärker gestiegen als in den vergangenen Jahren und die Renten im Übrigen auch."

Arbeitsministerin Andrea Nahles Bildrechte: dpa

Ganz anders deutet die Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles die Zahlen und Statistiken. Der Aufschwung kommt bei vielen Menschen in Deutschland nicht an, beklagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk.



"Insbesondere im Dienstleistungsbereich stellen wir fest, dass die Löhne stagniert haben seit 1995." Da gebe es teilweise sogar ein Minus. "Das ist etwas, was man politisch auf die Tagesordnung setzen muss. Und wo wir einiges gemacht haben, aber noch nicht genug", so Nahles.