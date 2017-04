Hätten die friedlichen Revolutionäre nicht couragiert verhindert, dass die Stasi die Dokumentation ihrer Machenschaften verschwinden lässt, wäre die Aufarbeitung des DDR-Unrechts ungleich schwieriger. So sieht es auch Tobias Hollitzer, der Geschäftsführer des Bürgerkomitees Leipzig, das Träger des Stasi-Museums "Runde Ecke" ist: "Die offenen Akten sind quasi der 'Preis der Friedlichkeit' der friedlichen Revolution: Die Demonstranten sind friedlich geblieben, aber es war schon quasi ausgemacht, dass man dann wenigstens wissen will: Was hat die Staatssicherheit im Auftrag der SED in diesen zurückliegenden über 40 Jahren eigentlich gemacht?"

Wirklich offen werden große Teile des Aktenbestandes aber erst nach der Rekonstruktion wieder sein. Warum aber kommt die nicht in Gang? Nachgefragt beim obersten Hüter der Stasi-Hinterlassenschaften, Roland Jahn. Der Chef der Stasi-Unterlagenbehörde erklärt: Da es viel zu mühselig und langwierig wäre, die 600 Millionen Papierschnipsel per Hand wieder zusammen zu setzen, soll das maschinell geschehen.

Technik in drei Jahren einsatzbereit

Die eigens dafür entwickelte Rekonstruktions-Software des Berliner Fraunhofer-Instituts funktioniert, aber: "Es hakt an der Scanner-Technik! Bis jetzt gibt es keinen leistungsfähigen Scanner, der in der Lage ist, doch auch in einem größeren Umfang Schnipsel schnell zu scannen."

Roland Jahn, Chef der Stasiunterlagen-Behörde. Um die ungeheuren Mengen an Papierschnipseln möglichst rasch und effizient elektronisch zu erfassen, müssen jetzt entsprechende Hochleistungs-Scanner entwickelt werden. Das ist das letzte technische Bindeglied, um mit dem Pilotprojekt Akten-Rekonstruktion an den Start zu gehen: "Wir haben jetzt, nachdem wir das Konzept ausgearbeitet haben, es auf den Weg gebracht, damit die entsprechenden finanziellen Mittel freigegeben werden und dass dann das Pilotprojekt auf den Weg geht. Und dann hoffen wir, dass wir das in drei Jahren soweit haben, dass wir sagen können: Das funktioniert!"

15.000 Säcke voll Schnipsel

Doch selbst wenn die Technik reibungslos läuft, bleibt ein logistisches Problem: Wo anfangen? Welchen der über 15.000 Säcke mit den Schnipseln zuerst öffnen und rekonstruieren? Denn immer noch ist wenig bekannt darüber, wie die Stasi beim Vernichten der Akten vorgegangen ist. Willkürlich? Oder gab es Prioritäten: Wurde gezielt das brisanteste Material zuerst geschreddert?

Bisher, sagt Roland Jahn, sind das nur Spekulationen, "aber um das zu untermauern, haben wir jetzt ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht über die Vernichtung der Akten durch die Staatssicherheit. Und dieses wissenschaftliche Projekt soll uns genau Auskunft geben, in welchem System die Stasi zu welchem Zeitpunkt gearbeitet hat." Ein entsprechendes Gutachten, hofft Jahn, soll bis zum Jahresende vorliegen.

Die Zeit drängt

Auch wenn die Voraussetzungen für eine systematische Rekonstruktion allmählich erfüllt sind: In der Leipziger Stasi-Gedenkstätte "Runde Ecke" wächst die Ungeduld. Deren Leiter Tobias Hollitzer hat vor allem die Opfer des DDR-Geheimdienstes im Sinn: "Für die Betroffenen ist es natürlich ein Punkt, wo durchaus langsam wirklich höchste Eisenbahn angesagt ist. Denn die Menschen werden immer älter und es nutzt nichts, wenn die Unterlagen in dreißig, vierzig Jahren rekonstruiert werden. Dann sind sie für die Forschung relevant, aber für die Betroffenen dann in der Regel wohl nicht mehr."

Für Hollitzer ist zentral bei der Aufarbeitung, dass die Stasi-Opfer wenigstens auf den gleichen Wissensstand kommen wie die, die sie einst bespitzelt haben. Das wird jedoch noch Jahre in Anspruch nehmen.