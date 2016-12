Bericht Immer mehr freiwillige Rückkehrer

Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer unter Asylbewerbern und Migranten hat 2016 einem Bericht zufolge den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht. Rund 55.000 seien demnach in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung Deutschlands in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine Schätzung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

Die Anzahl der Abschiebungen war mit geschätzt 25.000 in diesem Jahr nicht einmal halb so hoch wie die der freiwilligen Rückreisen, heißt es in dem Bericht weiter. Die meisten Rückkehrer stammen demnach vom Westbalkan. Sie waren ohne ernsthafte Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland und dürften durch die freiwillige Rückkehr ihrer Abschiebung zuvorgekommen sein.