Saisonbedingt jedoch stieg die Zahl der Arbeitslosen bundesweit um 36.000 auf 2,57 Millionen – allerdings rund 113.000 weniger als im Dezember 2015, die Arbeitslosenquote lag bei 5,8 Prozent. Der Chef der Bundesagentur, Frank-Jürgen Weise, erklärte, der lange Zeit kräftige Beschäftigungsaufbau habe sich seit den Sommermonaten zwar spürbar abgeschwächt. Dennoch bewege sich die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern weiter auf sehr hohem Niveau. Vor allem in Außenberufen wie am Bau oder in der Landwirtschaft habe es Entlassungen gegeben.