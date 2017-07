Die abschlagsfreie Rente mit 63 ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach wie vor stark gefragt. Wie die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland in Leipzig mitteilte, haben im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 10.766 ihrer Versicherten entsprechende Anträge gestellt. Davon entfielen 4.956 Anträge auf Versicherte mit Wohnsitz in Sachsen, 2.802 in Sachsen-Anhalt und 2.890 in Thüringen.

Über 23.000 Anträge 2016

Laut Deutscher Rentenversicherung Mitteldeutschland beantragten 2016 insgesamt 23.515 Arbeitnehmer in den drei mitteldeutschen Ländern die Rente mit 63. Im Jahr zuvor waren es mit 23.670 etwa ebenso viele.



Die Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland hat rund 2,1 Millionen Versicherte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das ist etwa die Hälfte aller Rentenversicherten in den diesen drei Bundesländern. Andere Arbeitnehmer sind bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beziehungsweise bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See versichert.

Bundesweit hunderttausende Anträge

Die beiden letztgenannten Versicherungsträger schlüsseln die Zahl der Anträge auf eine abschlagsfreie Rente mit 63 für besonders langjährig Versicherte jedoch nicht für die einzelnen Bundesländer auf. Deshalb gibt es von ihnen keine regionalen Angaben, sondern nur bundesweite Zahlen. So wurden etwa bei der Deutschen Rentenversicherung Bund im vergangenen Jahr 2016 insgesamt 241.419 Anträge auf die abschlagsfreie Altersrente mit 63 gestellt. Im Jahr 2015 waren es insgesamt 246.843 Anträge. Die Daten für das erste Halbjahr 2017 lagen nach Angaben der Versicherungsanstalt noch nicht vor.

45 Beitragsjahre nötig

Seit Juli 2014 können Arbeitnehmer in Deutschland, die mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, ohne Einbuße bei ihrer gesetzlichen Altersrente vorzeitig in den Ruhestand gehen. Ansonsten wird das reguläre Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2029 auf 67 Jahre angehoben.

Kritik aus der Wirtschaftsforschung

Die Rente mit 63 ist allerdings umstritten. Der Vize-Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller, bezeichnete sie als größten Fehler der ablaufenden Legislaturperiode. Der Schritt sei teuer und eine Umverteilung von unten nach oben, sagte er. Es würden nicht diejenigen erreicht, die die Hilfe der Solidargemeinschaft am nötigsten brauchten. Vielmehr profitierten Menschen mit 45 Versicherungsjahren, die ohnehin hohe Renten bezögen. "Erwirtschaftet wird das auch aus den Rentenversicherungsbeiträgen von Menschen mit niedrigem Rentenanspruch", kritisierte der Ökonom.