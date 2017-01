Die Deutsche Rentenversicherung hat ihre Forderung nach Einführung einer Alterssicherungspflicht für Selbstständige bekräftigt. Zur Bekämpfung der Altersarmut sollten die bislang nicht obligatorisch abgesicherten Selbstständigen vorzugsweise in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, heißt es in einem Schreiben an den Bundestag. Ähnlich hatte sich Behördenchef Axel Reimann bereits früher geäußert.