Die Renten in Ost- und Westdeutschland sollen bis zum 1. Januar 2025 vollständig angeglichen werden. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) beschlossen. Er sieht vor, dass die Angleichung 2018 beginnen und in sieben Schritten vollzogen werden soll. Im Gegenzug soll die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten ebenfalls in sieben Schritten abgesenkt werden.