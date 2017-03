Über 20 Millionen Rentner in Deutschland können sich ab 1. Juli über weitere Rentensteigerungen freuen. Die gesetzliche Altersbezüge steigen im Westen um 1,9 Prozent und im Osten um 3,6 Prozent, wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte.

Damit fällt das Plus geringer aus als im vergangenen Jahr. Im Juli vergangenen Jahres waren die Renten wegen hoher Lohnabschlüsse im Westen um 4,25 Prozent und im Osten sogar um 5,95 Prozent gestiegen. Das war damals der höchste Zuwachs seit 23 Jahren.

Ende vergangenen Jahres hatte die Deutsche Rentenversicherung Bund einen Anstieg um die 2,0 Prozent prognostiziert. Auch für die nächsten Jahre wird ein ähnliches Plus erwartet. Die Anhebung ist an die Lohnentwicklung gekoppelt.

Mit dem angekündigten Plus erreichen die Altersbezüge in den neuen Ländern nun 95,7 Prozent des Rentenwerts im Westen. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles erklärte: "Die umlagefinanzierte Rente ist und bleibt die zentrale Säule unseres Alterssicherungssystems - gerade in Zeiten niedriger Zinsen."