Rentenkonzept SPD will neuen Generationenvertrag

"Die Rente ist sicher" – das war über viele Jahre das Mantra des früheren CDU-Sozialministers Norbert Blüm. "Neues Vertrauen in die gesetzliche Rente", heißt es nun beim SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz. Dafür will der Sozialdemokrat nach der Bundestagswahl einen neuen Generationenvertrag aushandeln. "Die SPD will, dass sich alle auf die Rente verlassen können: Alt und Jung, Arm und Reich, Frauen und Männer gleichermaßen."