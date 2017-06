Frank Bsirske macht vor der Bundestagswahl Druck auf die Politik. Bsirske, der immerhin rund zwei Millionen Mitglieder der Dienstleistungsgwerkschaft Verdi vertritt, verlangt einen Kurswechsel in der Renten- und in der Lohnpolitik. Anderenfalls drohe Millionen von Menschen Altersarmut, sagte der 65-Jährige.

Derzeit erhielten 44 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland ein Bruttogehalt von weniger als 2.500 Euro. Rechne man die Minijobber dazu, liege der Anteil der Geringverdienenden bei 50 Prozent.



Nach jahrzehntelanger Arbeit und Beitragszahlung eine auskömmliche Rente zu bekommen, sei eine "Grundfrage sozialer Gerechtigkeit". Die sei absehbar nicht mehr gegeben, meinte der Verdi-Vorsitzende am Freitag in Berlin.