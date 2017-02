Deutsche Rentenversicherung Renten nicht mit Alterserwartung verbinden

Die Deutsche Rentenversicherung hat davor gewarnt, Lebenserwartung und Renteneintrittsalter automatisch miteinander zu verknüpfen. Die neue Präsidentin der Behörde, Gundula Roßbach, sagte im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", bei einer solchen automatischen Festlegung werde übersehen, dass sich die wirtschaftliche Lage oder die gute Situation am Arbeitsmarkt ändern könne. Zugleich sprach sich Roßbach, die seit Anfang des Jahres der Behörde vorsteht, für mehr Anstrengungen dafür aus, Menschen länger im Berufsleben zu halten. Erst von 2031 an liege das reguläre Renteneintrittsalter bei 67 Jahren.

Zum Thema Altersarmut sagte Roßbach, selbst bei einem sinkenden Rentenniveau im kommenden Jahrzehnt sei keine massenhafte Altersarmut in Zukunft zu befürchten. Dennoch gelte es bei den Menschen anzusetzen, "bei denen das Risiko besonders hoch ist, im Alter arm zu sein", also Erwerbsminderungsrentner, Solo-Selbständige mit unstetigen Erwerbsbiografien und Langzeitarbeitslose. Risikogruppen seien auch Menschen, die über lange Zeit Geringverdiener waren und nicht zusätzlich fürs Alter vorgesorgt hätten. Für sie sei ein höheres Rentenniveau kein Allheilmittel.

Zugleich sprach sich die Rentenpräsidentin dafür aus, Selbständige in die Rente einzubeziehen. Selbstständige, die nicht in einem Pflichtsystem abgesichert seien sollten verpflichtet werden, sich in der Deutschen Rentenversicherung zu verpflichten.