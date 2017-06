Demonstration gegen Altersarmut in Berlin

Bertelsmann-Studie Vielen Frauen droht Altersarmut

Ohne durchgreifende Reformen des Rentensystems droht in 20 Jahren jeder fünfte Neurentner zum Sozialfall zu werden. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung sieht vor allem Rentner in Ostdeutschland und alleinstehende Frauen als Risikogruppen. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung wäre also jeder fünfte Neurentner auf staatliche Leistungen angewiesen.