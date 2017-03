Richterbund warnt Staatsanwaltschaften "pfeifen aus dem letzten Loch"

Die Staatsanwaltschaften "pfeifen aus dem letzten Loch", warnt der Deutsche Richterbund in der "Welt am Sonntag". Grund sei Personalmangel in den Anklagebehörden - hier habe sich die Lage in den vergangenen drei Jahren erheblich zugespitzt. Mit der Zeitung zufolge gravierenden Folgen: Immer mehr Verfahren würden wegen Geringfügigkeit eingestellt.