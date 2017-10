Für das kommende Jahr will Johannes Dimroth vom Bundesinnenministerium deshalb keine Prognose abgeben: "Das Migrationsgeschehen ist sehr dynamisch. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die das beeinflusst, sodass sich eine Aussage für das kommende Jahr im Bezug auf die jetzt in der Diskussion befindliche 200.000er-Grenze nicht valide machen lässt." In diesem Jahr hat Deutschland die 200.000 schon geknackt – mehr als 210.000 Menschen haben laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis August humanitären Schutz bekommen. Das liegt daran, dass sich Anträge aus der Zeit, als besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, angestaut hatten und teilweise erst dieses Jahr bearbeitet wurden.

Mehr als 210.000 Menschen haben laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in diesem Jahr Schutz bekommen. Bildrechte: dpa

Allerdings ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, dieses Jahr stark zurückgegangen – im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 75 Prozent. Geht dieser Trend im nächsten Jahr so weiter, könnte die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge deutlich unter 200.000 bleiben. Knackpunkt ist allerdings der Familiennachzug. Zur Zeit haben allein 70.000 Angehörige von Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak Termine in deutschen Botschaften gemacht, um Visa zu beantragen. Wie viele von ihnen aber tatsächlich nach Deutschland kommen, ist unklar, erklärt Maria Adebahr vom Auswärtigen Amt: "Die Terminbuchungssysteme sind so, dass einer buchen kann, sich jemand mit dazu bucht, manchmal sind es eben Einzeltermine. Und ob bei den Terminbuchungen dann auch alle erscheinen, ist nochmal eine zweite Sache."