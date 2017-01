Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist tot. Das bestätigte das Bundespräsidialamt in Berlin. Herzog starb in der Nacht zum Dienstag im Alter von 82 Jahren in Bad Mergentheim in Baden-Württemberg. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Zuvor war der Jurist Präsident des Bundesverfassungsgerichts gewesen.



1997 hielt Herzog seine berühmte Ruck-Rede, in der er die Deutschen dazu aufrief, sich weniger zu beklagen und das Land aktiver zu gestalten. Der zentrale Satz lautete: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen." Die Deutschen müssten von liebgewordenen Besitzständen Abschied nehmen. Alle müssten Opfer bringen und mitmachen.