Vielen Politikern fehlt es an deutlichen Botschaften und noch weniger finden dafür noch klare Worte. Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hatte Botschaft und Wort: Er hatte den "Ruck", der durchs Land gehen sollte und den er in einer legendären Rede beschwor. Nun ist Roman Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben.

Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Präsident der Bundesrepublik. Vor seiner Zeit als Bundespräsident war er Richter am Bundesverfassungsgericht, davor wirkte er als Minister in der Landesregierung Baden-Württembergs.

Von 1978 bis 1980 war der Jurist Herzog Kultus- und von 1980 bis 1983 Innenminister in Baden-Württemberg. 1983 wechselte er an das Bundesverfassungsgericht, dem er von 1987 bis 1994 als Präsident vorstand.

Von 1987 bis 1994 war Herzog Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Bildrechte: IMAGO

Den Vorsitz beim Bundesverfassungsgericht hatte Herzog während einer Zeit inne, in der sich die Ereignisse politisch überschlugen: Nach der deutschen Wiedervereinigung traf das Gericht unter Herzogs Vorsitz mit Spannung erwartete Urteile zur Enteignung in der DDR und zum Umgang mit früheren DDR-Staatsangestellten. Bezüglich des Grundgesetzes forderte er mehr Kompetenzen für die Länder, ebenso den Umbau der Finanzverfassung und die Aufnahme von Volksabstimmungen in das Grundgesetz.



In Bezug auf die Wahl der Richter des Bundesverfassungsgerichts bemängelte Herzog "die Formalie des Parteibuchs". Die zunehmende Verlagerung politischer Streitthemen nach Karlsruhe rügte er im Juni 1993 und wies auf die Gefahr hin, "dass Politik immer mehr in Karlsruhe statt in Bonn gemacht" werde.