Mit einem Staatsakt im Berliner Dom nimmt Deutschland am Dienstag Abschied vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. In Anwesenheit der höchsten Repräsentanten der Verfassungsorgane des Bundes, von Hinterbliebenen, Weggefährten und Freunden sowie führenden Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Wirtschaft und Kultur werden die Verdienste des Verstorbenen gewürdigt. Als Redner werden Bundespräsident Joachim Gauck, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erwartet. Im Berliner Dom werden rund 1.400 Gäste Platz finden. Die Feierlichkeiten enden mit einem militärischen Ehrengeleit. Zuvor findet ein Trauergottesdienst statt.

Auch Mitteldeutschland nimmt Abschied

In Sachsen-Anhalt werden die Fahnen an den Dienstgebäuden des Landes auf halbmast gezogen. Auch für die obersten Bundesbehörden und ihrer Geschäftsbereiche sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurde Trauerbeflaggung angeordnet. Staatsakte und Staatsbegräbnisse als Formen staatlichen Zeremoniells werden nur sehr selten angeordnet. Sie sind Ausdruck höchster Würdigung einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Zuletzt hatte die Bundesrepublik mit einem Staatsakt im September 2016 von Altbundespräsident Walter Scheel Abschied genommen.

Der siebte Bundespräsident

Roman Herzog als Präsident des Bundesverfassungsgerichts Bildrechte: IMAGO Roman Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident. Der 1934 in Landshut geborene Jurist und Politiker war zuvor Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Landesminister in Baden-Württemberg. Herzog galt als ein Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft. In der durch den Fall der Mauer eröffneten Debatte um eine Erneuerung des Grundgesetzes sprach Herzog sich für mehr Kompetenzen der Länder, eine Neuordnung der Finanzverfassung und die Aufnahme von Volksabstimmungen ins Grundgesetz aus.

"Durch Deutschland muss ein Ruck gehen."

Herzog galt als unermüdlicher Mahner, Mutmacher und manchmal auch unbequemer Geist. In seiner Amtszeit - vor allem während der Ära des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl - hatte Herzog immer wieder vor Reformmüdigkeit gewarnt. 1997 rief er in einer Rede zu einem neuen Aufbruch im Land auf. Besonders in Erinnerung blieb der zentrale Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen."



Als Staatsoberhaupt führte Herzog zudem den Gedenktag für die Opfer des Holocaust am 27. Januar ein.