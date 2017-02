Nun konzentriert sich Julia Lier wieder ganz darauf: "Man wird als Sportler viel von Physiotherapeuten betreut. Ich habe an mir selbst festgestellt, dass ein Physiotherapeut einen enormen Einfluss auf die sportliche Leistung hat. Das finde ich spannend und deshalb habe ich mich dafür entschieden." Nächstes Jahr oder spätestens in zwei Jahren will sie fertig sein. Zurzeit trainiert die Ruderin nur für sich, erst im Herbst will sie wieder voll einsteigen. Bis dahin genießt die 25-Jährige ihren Alltag: mit Freunden ins Kino gehen, die Familie treffen oder mal Ski fahren.