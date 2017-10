Eine herrschaftliche Villa an der Spree, kurz vor dem Reichstagsgebäude. Am ehemaligen Palais des Reichstagspräsidenten laufen Touristen und Berliner meist achtlos vorbei. Man kommt auch nicht richtig nah heran. Eine hohe Mauer trennt das Grundstück von der Fußgängerpromenade am Wasser. In diesen Tagen steht das Gebäude jedoch im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.