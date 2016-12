Wie eine Bombe schlug die Nachricht ein. Es war der 11. Mai als am späten Abend die Ausschussmitglieder vor die letzten noch wartenden Journalisten traten. Alle waren fassungslos. SPD-Mann Uli Grötsch bringt es auf den Punkt: "Weil wir jede Menge Fragen hatten, auf die das Bundesinnenministerium und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz keine Antworten geben konnten. Das halte ich für sehr unbefriedigend." Die Grünenpolitikerin Irene Mihalic fügt hinzu: "Das ist ein Moment, der uns alle in Erstaunen versetzt hat." Die Ausschussmitglieder hatten erfahren, dass beim Verfassungsschutz ein Handy des V-Manns Corelli nach Jahren überraschend aufgetaucht war. Der gilt im NSU-Komplex als Schlüsselfigur und war 2014 unerwartet mit 39 Jahren an Diabetes verstorben.

Verfassungsschutz in dubiosem Licht

Petra Pau (Linke) Bildrechte: IMAGO Sich über den Verfassungsschutz zu wundern, dazu hatte man im Untersuchungsausschuss in diesem Jahr häufiger Gelegenheit. Beispielsweise als der Geheimdienstler mit Tarnnamen Lothar Lingen da war. Der hatte nach Auffliegen des NSU angeordnet, Akten über V-Männer aus der Thüringer Neonazi-Szene zu vernichten. Im Ausschuss beantwortete er wegen des Geheimnis- und Quellenschutzes kaum eine Frage, was nicht nur Petra Pau von den Linken sehr empörte: "Das bestärkt nicht gerade mein Vertrauen in die Mithilfe bei der bedingungslosen Aufklärung, wie die Bundeskanzlerin es gefordert hat."

NSU-Trio hinterlässt keine DNA an Tatorten

Ein Schwerpunkt der Arbeit im Ausschuss war die These von der angeblichen Alleintäterschaft des sogenannten NSU-Trios. An keinem der 27 Tatorte hatte man DNA-Spuren der mutmaßlichen Täter gefunden, dafür aber zahlreiche anonyme DNA-Spuren. Das findet auch der Ausschussvorsitzende Clemens Binninger zumindest merkwürdig. "Das Thema DNA wird uns sicher auch im neuen Jahr noch beschäftigen. Und es wird möglicherweise Erweiterungen haben, wenn es um die Anpassung der Rechtslage geht. Da haben wir jetzt die aktuellen Debatten nach den schrecklichen Morden in Freiburg, wo diskutiert wird, ob man nicht die Untersuchungsmöglichkeit erweitern sollte."

Wohl keine vollständige Aufklärung

Die Mitglieder im NSU-Untersuchungsausschuss sind keine Ersatzermittler, konnten im zurückliegenden Jahr aber einige Verschwörungstheorien entkräften. So gibt es keine Hinweise auf eine dritte Person im Wohnmobil, in dem die beiden Rechtsterroristen starben. Aber oft, musste man sich auch damit zufrieden geben, zu benennen, was weiter unklar bleibt. Noch einmal der CDU Innenexperte Binninger: "Wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, jetzt haben wir auf alle offenen Fragen Antworten gefunden, eher nein. Das muss man in der Nüchternheit festhalten. Wir sind uns alle einig, ohne dass vielleicht jetzt eine neue Spur gefunden wird oder es doch mal einen DNA-Treffer gibt oder dass einer der Angeklagten umfassend und mehr aussagt, kann es sein, dass bei diesem gesamten NSU-Komplex wirklich für lange Zeit oder für immer Fragen offen bleiben."

Und wieder eine verschwundene Akte

2017 werden noch einige leitende Ermittler befragt werden, sowie sogenannte Umfeld-Zeugen aus der rechten Szene. So soll ein Neonazi und ehemaliger V-Mann, der in Zwickau bis 2007 eine zentrale Rolle spielte, in der Schweiz vernommen werden. Einmal mehr ein seltsamer Zufall in dem Zusammenhang ist, dass nachdem der NSU-Ausschuss eine Akte in dem Fall anforderte, bekannt wurde, dass das Original bereits 2010 dem Hochwasser in Sachsen zum Opfer gefallen war.